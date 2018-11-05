Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı

ANKARA(AA) - Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.

En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (Yüzde)Kaban anorak tipi (çocuk için)41,21Kazak (kadın için)40,64Erkek mont40,16Bot (erkek için)30,71Domates30,47Pardösü (kadın için)21,26Çocuk spor kazağı20,98Etek19,20Kuru üzüm19,18Sabun18,96Gömlek (kadın için)18,84Kargo gönderme ücreti16,03Salça14,10Tahin13,89Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri12,78Dolmalık biber12,40Bebek bezi11,59Tıraş malzemeleri11,36Elektrik ücreti9,00Doğal gaz8,92

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (Yüzde) LPG dolum ücreti-0,28Konserveler-0,33Nohut-0,58Kesme şeker-0,64Otomobil (benzinli)-1,60Şehirler arası otobüs ücreti-2,40Yatak (çift kişilik)-2,95Araba kiralama ücreti-3,53Yemek odası takımı-3,57Otomobil (dizel)-4,09Set üstü ocak-4,10Bilgisayar-4,37Otel ücreti-4,39Elma-4,68Mücevher (altın)-5,85Havuç-5,90Uçak bileti ücreti-12,43Muz-14,01Salatalık-19,38Limon-29,14



Muhabir: Mehtap Yılmaz-Cüneyt Kemal Özkök