İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, vakıf olarak 44 yıldır hep eğitime erişim konusunu desteklediklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı bölgelerine toplam 77 eğitim kurumu kazandırdık. 44 binden fazla bursla, ihtiyacı olan gençlerin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf ve Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından bu yıl 15. kez hayata geçirilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Center'da düzenlenen programla başladı.

"Eğitim, Yaşam İçin…" teması ile düzenlenen ve iki gün sürecek konferansın açılışında konuşan Güler Sabancı, ERG'nin Türkiye için bir ilk olduğunu belirterek, eğitimle uğraşan vakıfların çoğuyla Sabancı Üniversitesi çatısı altında eğitim için bir araya geldiklerini bildirdi.

Herkesin kendi kurumsal kimliğini bıraktığını, Türkiye'nin en önemli meselesi olan eğitim için bir araya geldiğini aktaran Sabancı, Sabancı Vakfı olarak 44 yıldır hep eğitime erişim konusunu desteklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerine toplam 77 eğitim kurumu kazandırdıklarını, 44 binden fazla bursla, ihtiyacı olan gençlerin yanında olduklarını belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Bu alandaki çalışmalarımıza devam ederken, duyarlılığı artırma, paylaşımı artırma, birbirinden öğrenme ve ilham verme amacıyla Fark Yaratanlar programını hayata geçirdik. Son 10 yıldır eğitimin farklı alanlarında 24 projeye hibe desteği verdik. Ayrıca, üniversitemizin yürüttüğü Mor Sertifika Programı'nı destekliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, öğretmenler eğitimin kilit aktörleri... Bu konuda yapılmış çalışmalar da var. McKinsey'in yaptığı araştırma, öğrencinin başarısını belirleyen temel faktörün öğretmenler olduğunu gösteriyor. Okul ortamı yetersiz ama öğretmenler başarılıysa öğrencinin başarısı yüzde 63'e çıkıyor. Hem okul hem öğretmen iyiyse öğrencinin başarısı yüzde 96'lara çıkıyor. Dolayısıyla diğer faktörler olumsuz da olsa farkı yaratan nitelikli öğretmenlerdir."





- "Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun iyi örnekler var"





Güler Sabancı, nitelikli öğretmenlerin, mesleki gelişmeye açık, kendini sürekli yenilemek isteyen, öğrenmek isteyen öğretmenler olduğunu aktararak, "Günümüzde özellikle teknolojinin yerinin çok belirginleştiği bir dünyada öğretmenlerin nitelikleri ve yaklaşımları da çok büyük bir önem kazanıyor. Artık bilgi her yerde... Dolayısıyla esas farkı yaratan, öğrencinin bilgiye eriştiğinde bunu nasıl kullanacağını bilmesidir. Öğrencilerin analiz etmesi, sentez yapması, yani özetle düşünme becerisi kazanması önemli. Kalıcı olan, onlara ömür boyu öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretmek. İşte nitelikli öğretmenlerin başardıkları da budur." ifadelerini kullandı.

Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder de 2004'ten bu yana düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nın, 72 ilden yaklaşık bin 700 uygulama ve 16 bin izleyiciyi ağırladığını bildirdi.

Ergüder, bu süre boyunca eğitimde iyi örneklerin, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun her zaman var olduğuna şahit olduklarını aktardı.

Üreten ve iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini sağlayan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, yarın Sabancı Üniversitesi'ndeki oturumlarla devam edecek.



