Egea, Adanalı otomobil tutkunlarını yeniden piste çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2 Haziran Cumartesi günü Adana'da düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamada,Fiat Motor Sporları’nın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle geçen yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlenmeye devam ediyor.

Geçen yıldan bu yana farklı illerde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, yeniden Adana’da düzenlenecek.

2 Haziran Cumartesi günü Adana Fuar Merkezi’nde (Tüyap) gerçekleşecek aktivitede, hafta boyunca Fiat yetkili bayileri Birmot Adana ve Mıçılar'a gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.

Fiat Motor Sporları takım pilotu Yiğit Timur’un öncülüğünde düzenlenecek etkinliğe, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen otomobil meraklıları katılabilecek.

Güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair alınan eğitimin ardından, Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme imkanı bulunan etkinlikte kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıma şansını yakalayacak.

Etkinlik sonunda, parkurda en iyi dereceyi alarak ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur, Fiat yetkili bayileri Birmot Adana ve Mıçılar yetkililerinden alacak.

Türkiye’nin farklı bölgelerine uğrayarak devam edecek olan etkinlikler, yıl boyunca "wwww.motorsporlari.fiat.com.tr" web sitesinden takip edilebilecek.







- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan





Pist kullanımı için özel olarak Tofaş’ta geliştirilen Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.