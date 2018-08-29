İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, 3 projesi ile dahil olduğu "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasında, yüzde 10 peşinat ile bankasız, kefilsiz, 120 ay 0,98 faiz oranı ile fırsatlar sunuyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlayan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına Batışehir, Cer İstanbul ve Kordon İstanbul projeleri ile destek verdi.

29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek kampanya kapsamında ödüllü proje Batışehir, İstanbul'un en köklü tarihine sahip yerleşim yerlerinden biri olan sahil semti Yedikule'de hayata geçirilen Cer İstanbul ve ikinci etap satışları devam eden Kordon İstanbul projelerinde uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile konut sahibi olma fırsatı sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlayan tarihi kampanyaya Batışehir, Cer İstanbul ve Kordon İstanbul ile katkı vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kampanya ile faiz desteği sağlanırken çok ciddi indirim uygulanıyor. Yüzde 2'yi aşan konut kredi faizi 10 yıla kadar olan vadelerde 0,98'e çekildi. Bankasız ve kefilsiz yapılan ödeme planında peşinat da yüzde 20 yerine sadece yüzde 10 ile sınırlı tutuldu. Ayrıca, firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı da sunabilecek. Bu tarihi kampanya ile gerek bu projede oturacaklara gerekse yatırımcılara 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik iki ara ödeme alternatifi de verilecek. Ayrıca, peşinat tutarı güncel döviz kuru veya altın ile sabitlenerek bir yıl sonra kur veya altında artış olması durumunda bu bedel de ilave olarak satış tutarına indirim olarak yansıtılacak. Dolayısıyla yatırımı döviz veya altında tutmanın artık fazla bir cazibesi de kalmıyor.

Sektörün önde gelen firmalarının hayata geçireceği bu kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomimize katkı sağlaması amaçlanıyor. Biz de Ege Yapı olarak Emlak Konut güvencesi ile hayata geçirdiğimiz Batışehir ve Cer İstanbul projeleri ile İstanbul’un en değerli lokasyonlarından olan Kağıthane’de geliştirdiğimiz Kordon İstanbul projelerimiz ile kampanyaya destek veriyoruz. İnanıyoruz ki bu tarihi kampanya sadece gayrimenkul sektörüne değil, tüm faydalanan vatandaşlarımıza ve ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacak."