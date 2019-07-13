EGD üyeleri ENVER Başkanı Kalsın ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleri ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Murat Kalsın bir araya geldi.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin İklim Ekonomisi Projesi ve bu yıl İzmir'de 11'incisini düzenlenecek Küresel Isınma Kurultayı çalışmaları kapsamında ENVER Genel Başkanı Kalsın ile toplantı düzenlendi.

EGD Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, ENVER Genel Başkanı Kalsın'ın yanı sıra kurultay komite üyeleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENVER Genel Başkanı Kalsın, enerji verimliliğinin sadece bilinçlendirme değil, eyleme dönüşerek katma değere endekslenmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Enerji verimliliği konusunu eyleme dönüştürmek için iş dünyasıyla el ele verilmesi gerektiğine dikkati çeken Kalsın, "Eğer bir konuda toplum olarak netice almak istiyorsanız mutlaka bununla ilgili bir mevzuat, hukuki yaptırım ve bunlarla ilgili bir danışmanlık müessesinin olması gerekiyor. Biz enerji verimliliği meselesini henüz sektöre dönüştüremedik. Belki sektör kavramı şimdilik biraz uçuk olabilir. Hiç olmaz ise bir danışmanlık müşavirlik şeklinde bir uzmanlık alanına dönüştürülerek firmalar, kurumlar bu hizmeti almaya mecbur tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.