Edenred'in hediye dünyası büyüyor

İSTANBUL (AA) - Edenred, Hediye Kuponu Ticket Compliments üye ağını üç yeni marka ile anlaşarak genişlettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye'nin teşvik ve ödüllendirme çözümü olan Ticket Compliments, doğum günü, bayram, terfi gibi özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak, performans ödüllendirmesi veya esnek yan haklar kapsamında tercih ediliyor.

Kampanya dönemlerinde de geçerli olması avantajıyla da ön plana çıkan Ticket Compliments, kullanıcılar tarafından kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre giyimden, ayakkabıya, aksesuardan, teknoloji ürünlerine, kozmetikten, ev yaşamına kadar birçok kategoride özgürce kullanım imkanı sunuyor.

Ayrıca Ticket Compliments ürünlerini tercih eden işverenler farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yüklerden de kurtulmuş oluyor.

Elektronikten, mobilyaya, mutfak gereçlerinden, dekorasyona, kozmetikten, mücevherata geniş alışveriş markalarını içeren Ticket Compliments Universal, alışveriş ağına Türkiye'nin yeni eğlence parkı ViaSea ve Kanyon alışveriş merkezinde yer alan Türkiye'nin yeni elektronik müzik mağazası Hifimyfi'yi ekleyerek müşterilerine yeni eğlence fırsatları sunuyor.

Ticket Compliments Fashion, geniş üye ağına İNCİ Deri'yi dahil ediyor. Böylelikle tek bir mağazaya bağlı kalmadan ihtiyaca göre alışveriş imkanının yanı sıra; pek çok markada indirim ve kampanya sezonlarında da geçerli olan Ticket Compliments hediye ve alışveriş kuponları 20 markanın 3 bine yakın noktasında seçim özgürlüğü sunuyor.