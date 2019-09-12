ECB varlık alım programına başladı, faizleri düşürdü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını azalttı ve varlık alım programına başladı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, mevduat faiz oranlarını 10 baz puan düşürme kararı aldığı ve mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, politika faizinin sıfır ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi.

ECB'nin varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu programın gerektiği sürece devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerin anaparalarıyla yeniden yatırıma devam edileceği belirtildi.