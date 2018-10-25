ECB faiz oranlarını değiştirmedi

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve parasal genişleme programında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Mart 2016’da sıfır olan temel finansman faiz oranlarının, en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, aylık net varlık alım miktarının da 15 milyar avro seviyesinde yıl sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.



Muhabir: Bahattin Gönültaş