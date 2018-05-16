EBRD’den Türk market zincirine 82 milyon dolarlık yatırım

LONDRA (AA) – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Şok marketler zincirine 82 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.
EBRD'den yapılan açıklamada Şok marketler zincirinden hisse alımı karşılığında toplam 82 milyon dolarlık yatırım yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, EBRD’nin yatırımının şirketin sermaye yapısını desteklemeye yardımcı olurken, büyümesini ve rekabetini artırmasını destekleyeceği belirtildi.
EBRD 2009 yılından bu yana Türkiye’de farklı sektörlerde yaklaşık 10 milyar Avro seviyesinde yatırım gerçekleştirdi. Bankanın geçen sene Türkiye’de toplam 51 projeye 1,6 milyar avroluk yatırım gerçekleştirmişti.