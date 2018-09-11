EBRD'den Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 102 milyon dolarlık kredi

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından, yerli ve yenilenebilir kaynaklı 13 enerji santrali için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 102 milyon dolarlık kredi sağlandığı bildirildi.

Akfen Holding'den yapılan açıklamada, 2020 yılına kadar sadece yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacak bin megavatlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’ye, EBRD'nin finansal destek sağladığı belirtildi.

Söz konusu 102 milyon dolarlık kredinin toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş ve 4 rüzgar enerjisi santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacağı kaydedilen açıklamada, kaynağın 52 milyon dolarlık bölümüyle Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da toplam 85 megavatlık 9 güneş enerjisi santrali kurulacağı ifade edildi.

EBRD'den sağlanan 50 milyon dolarlık krediyle ise toplam kurulu gücü 242 megavat olacak 4 rüzgar enerjisi santrali projesi gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bunların Çanakkale’deki Üçpınar (99 megavat), Kocalar (26 megavat), Hasanoba (51 megavat) ile Denizli’de (66 megavat) olacağı bilgisi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, EBRD kredisinin şirketin yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

2020 yılı sonuna kadar hayata geçirecekleri projelerle, tamamı temiz enerji kaynaklarına dayalı bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Karabeyoğlu, "Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek.” ifadesini kullandı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise bölgenin yenilenebilir enerji sektöründe çekici yatırım fırsatları sunmaya devam ettiğini belirterek, "Sağladığımız finansman Akfen Holding’in ülkenin en büyük yenilenebilir enerji oyuncularından biri olma hedefini desteklemektir. Aynı zamanda bu yatırım, Türkiye’nin yerli kaynağa dayalı enerji üretimine geçiş sürecinde sektöre de ivme kazandırmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.