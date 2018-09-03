EBER Biyokütle Yakma Tesisi'nde Siemens türbini kullanılacak

ANKARA (AA) - Afyon'da inşaatı devam eden 27 megavat kapasiteli EBER Biyokütle Yakma Tesisi'inde Siemens'in "SST-600 Buhar Türbini" kullanılacağı bildirildi.

Siemens'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ikinci en büyük biyokütle tesisi olacak proje ile yılda 250 bin tona yakın atık bertaraf edilirken, yaklaşık 200 milyon kilovatsaat elektrik üretileceği kaydedildi.

Siemens'in yenilikçi gelişmiş platform teknolojisine dayanarak üretilen SST-600 Buhar Türbini'nin, Türkiye'nin atık bertarafı ve temiz enerji üretimine önemli katkıda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, tesiste kullanılacak söz konusu türbinin tercih edilmesinde yüksek verimlilik, uygun fiyat ve hızlı teslimat süresinin etkili olduğu aktarıldı.

Zirai ve orman atıklarının enerjiye dönüştürüleceği akışkan yataklı tesisinin Ekim 2019'da devreye alınması planlanıyor.

Santral devreye alındıktan sonra tesisin türbin bakım ve servis hizmetleri de Siemens tarafından yürütülecek.