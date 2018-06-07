E-ticarette Dropshipping dönemi

İSTANBUL (AA) - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, stoksuz e-ticaret yöntemi Dropshipping'in yaygınlaşmaya başladığını belirterek, "Dropshipping tedarik yönteminin 2020 yılına kadar tüm online satışların yüzde 20’sini oluşturacağı tahmin ediliyor." dedi.

Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dropshipping, satıcının e-ticaret sitesi üzerinden satışa çıkardığı ürünleri, üzerine kar marjı ekleyerek 3. parti bir tedarikçiden satın aldığı ve tedarikçiye aldığı sipariş bazında ödeme yaptığı bir tedarik yöntemidir." ifadelerini kullandı.

Siparişin teslimatını yine tedarikçi gerçekleştirdiği için, ürünün aracı durumda olan satıcının eline fiziksel olarak hiçbir şekilde geçmediğini anlatan Ekmekçi, yine ürünün stoklarının 3. parti tedarikçi tarafından tutulduğunu kaydetti.

Ekmekçi Dropshipping yöntemini şöyle anlattı:

"Örneğin 3. parti tedarikçi Çin’deyken, satıcı Türkiye’de olabilir ve ürünü İngiltere’de bir tüketiciye satabilir. Bu durumda ürün Türkiye’ye hiç uğramadan, Çin’deki tedarikçiden direkt olarak İngiltere’ye teslim edilir. Satıcının yapması gereken tek şey ürünü doğru pazarlamak ve doğru tüketici kitlesine ulaştırmaktır.

Dünyada uzun süredir oldukça yaygın bir iş modeliyken ülkemizde de son zamanlarda küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından uygulanmaya başlanan bu model, satıcı için avantajlı gibi görünse de gümrük, vergi ve fatura kesme süreçleri açısından gri alanda bulunuyor. Bir de envanter yönetimi satıcının kontrolünde olmadığı için teslimatta sorunlar ya da gecikmeler yaşanabiliyor.

Bir iş kolu olmaktan daha çok bir iş modeli ve tedarik yöntemidir. E-ticarete yeni başlayanlar için doğru stratejiler izlendiğinde düşük sermayeyle kar etme olanağı sağlayabilir. Ancak rekabet oldukça yüksek olduğu için ürünü en uygun fiyata satmanız gerekirken, reklam, entegrasyon gibi giderlerle birlikte ürünün satış fiyatı üzerine koyduğunuz kar marjı, kar etmeniz için yeterli olmayabilir. Bu yüzden tek başına bir iş kolu olarak görmek satıcı için risk teşkil edebilir."

"Hem pazarı öğrenebilir hem de kendi tüketici kitlenizi oluşturabilirsiniz"

Tüketiciler online alışverişi hayatlarının bir parçası haline getirirken e-ticaret sektöründe bu ve benzeri iş modellerinin yaygınlaşmasının son derece normal olduğunu aktaran Ekmekçi, "Global anlamda spesifik ve detaylı bir araştırma bulunmasa da, Dropshipping tedarik yönteminin 2020 yılına kadar tüm online satışların yüzde 20’sini oluşturacağı tahmin ediliyor." bilgilerini verdi.

Sıfır risk, düşük sermaye ve yüksek kar marjı gibi söylemler nedeniyle insanların bu iş modeline heveslendiğini anlatan Ekmekçi, "Dropshipping yöntemiyle satış yaptığınız platformlarda satıcı olarak en uygun fiyatı sunmanız, tüketicinin sizin ürününüzü tercih etmesindeki en önemli etken. Bu yüksek rekabet ortamında büyük gelirler elde etmek için niş ürünler satıyor olmak avantaj sağlayabilir. Ayrıca pazarlama faaliyetlerinizi doğru yürüterek marka bilinirliği yaratmak kritik önem taşıyor. Gelirinizin önemli bir kısmını da müşteri edinimi maliyetleri için kullanmanız gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Ekmekçi, Türkiye’de satıcıların başlangıçta kendi e-ticaret sitelerini kurmadan, dropshipping yöntemiyle satış yapabileceği e-ticaret sitelerinin bulunduğunu belirterek, "Tüketicide güven algısı oluşturmuş, marka bilinirliği yüksek e-ticaret platformlarında satış yapmak daha fazla tüketiciye ulaşmanız için önemli bir avantaj sağlarken, bu süreçte hem pazarı öğrenebilir hem de kendi tüketici kitlenizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda müşteri hizmetleri, ödeme sistemleri gibi online satış için gerekli tüm diğer süreçler, bu platformlar tarafından yönetilir ve sizin tek yapmanız gereken ürünlerinizin girişini yapmak olur." diye konuştu.

"Müşterilerinize karşı daima şeffaf olmalısınız"

Dropshipping modelinin, uygulanabilirliği kolay gibi görünse de üzerinde yoğun bir araştırma yapılması gereken bir yöntem olduğunu aktaran Ekmekçi, şöyle devam etti:

"Çalışacağınız 3. parti tedarikçileri ve satışını yapacağınız ürünleri doğru belirlemeli ve bu ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk teşkil etmediklerinden emin olmalısınız. Yapacağınız satışların vergi yükümlülükleri ve gümrük süreçleri konusunda detaylıca bilgi almalı ve tüm bu süreçleri doğru yönetmelisiniz. Bununla birlikte sizin kontrolünüzde olmasa da tamamen sizin sorumluluğunuzda olan müşteri deneyimi konusunda doğru stratejileri uygulamalı ve müşterilerinize karşı daima şeffaf olmalısınız."

"İspanya, Hollanda, Norveç'te popüler"

Online Pazarlama Uzmanı Haydar Özkömürcü ise, Türkçe'de stoksuz e-ticaret olarak da bilinen dropshipping ticaret modelinin, genellikle Çin'den ürünü alıp, ABD'ye satmak şeklinde uygulandığını söyledi.

Dropshipping'in 2000'lerden bu yana sektörde bilinen ve uygulanan bir model olmasına karşın 2016 yılından bu yana dünya genelinde, özellikle İspanya, Hollanda, Norveç gibi ülkelerde popülerleştiğini anlatan Özkömürcü, "Dropshippingin Türkiye'de geniş bir tabana yayılması bu yıl oldu. Dropshipping içerdiği yüksek riskler sebebiyle hiç bir zaman ayrı bir iş kolu olma potansiyelini taşımadı. Sadece e-ticaret sektöründeki firmalar için bir ek gelir kaynağı olarak değerlendirilebilmekte. Yalnızca uluslararası dropshipping yaparak büyüyebilen ve markalaşabilen bir şirket şu anda yok." bilgilerini verdi.

"Türkiye'de dropshipping eğitimini satanlar zengin oluyor"

Dropshipping yöntemiyle stoksuz e-ticaret yapma işleminin e-ticaret işlemlerinin içinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Özkömürcü, şöyle konuştu:

"Amazon gibi pazar yerleri üzerinden küçük girişimcilerin yaptığı işlemlere dair net bir sayı yok. Zaten Amazon'un kendi açıklamalarına göre de dropshipping barındırılmasını istemedikleri bir yöntem. Çünkü Amazon gibi pazar yerleri satıcının ürüne sahip olmasını ve ürünlerine dair tüm sorumluluklarını üstlenmelerini istiyor. Bu nedenle dropshipping yöntemi kullananları tespit ettikçe sistemden dışarı çıkarıyorlar.

Dropshipping yaparak kolayca zengin olabilmek tamamen imkansız. İçerdiği çok büyük riskler var, ürünler alıcı tarafından iade edildiğinde ürünü tedarik ettiğiniz satıcı iadeyi almayabiliyor. Sizin gibi kolay yoldan zengin olma hayaliyle bu işe giren ve sizinle aynı ürünleri satan dünya genelinde de binlerce insan var ve rekabet oldukça yüksek, bu yüzden kar marjları da oldukça düşük. Türkiye'de dropshipping'den değil de sadece bunun eğitimini satanlar zengin oluyorlar.

Dropshipping'de genel olarak ürünler ABD vatandaşlarına satıldığından dolayı Amerikan vatandaşlarını gerçekten çok iyi tanıyan, nelere ihtiyacı olabildiğini bilen kişiler avantajlı. Diğer yandan bu iş tamamen dijital pazarlama işi. Facebook ve Google reklamlarına çok iyi derecede hakim olmayan birisi yatırdığı bütün sermayesini batıracaktır."