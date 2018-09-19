"Düzenleme muazzam bir döviz girdisi sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyordu. Bugün açıklanan yeni düzenlemeyle bu rakam 250 bin dolara indi. Bu hem ülkemize hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Elmas, yabancılara konut alımında vatandaşlık hakkı tanınmasında alt sınır olan bir milyon dolarlık tutarın 250 bin dolara düşürülmesine ilişkin düzenlemeye dair yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışında gayrimenkul sektörü olarak her ay yeni rekorlar kırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ağustos ayında yabancılara geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 129,6 artışla 3 bin 866 adet konut satıldığını aktaran Elmas, yıl sonunda geçen yıla göre yabancılara satıştan elde edilen gelirin yüzde 50 artabileceğini vurguladı.

Elmas, "Ayrıca yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyordu. Bugün açıklanan yeni düzenlemeyle bu rakam 250 bin dolara indi. Bu hem ülkemize hem de gayrimenkul sektörüne muazzam bir döviz girdisi sağlayacaktır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize bu düzenleme için şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.





- "Çok olumlu karşılıyoruz"





Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, uzun zamandır sektörün böyle bir talebinin olduğunu belirterek, söz konusu düzenlemeyi çok olumlu bulduklarını bildirdi.

"Yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı için gerekli gayrimenkul satın alma bedelinin düşürülmesi hem döviz girdisine katkı sağlayacak hem de gayrimenkul sektörü için oldukça önemli bir adım olacak." ifadesini kullanan Kabadayı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada da birçok ülkede örneğini gördüğümüz uygulama ile gelişmiş ülkeler ciddi gelirler sağlıyor. Ülkemiz konumu, tarihi ve kültürü ile eşsiz bir lokasyonda yer alıyor. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Benzer metropollere baktığımızda bu potansiyeli görüyoruz. Yabancılara satıştan elde edilen gelirin de 4,6 milyar dolardan bu yıl 6-7 milyar dolara çıkacağını düşünüyorum. Yabancıya satışta önümüzde daha çok yol var. Toplam satışların içerisindeki payı sadece yüzde 1,5'ler seviyesinde. Birçok ülke yabancıya gayrimenkul satmak için adeta yarışıyor. Bu konuya sadece ekonomik olarak bakmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir yabancı kendi ülkesinde de ülkemizin tanıtımını yapacak hatta ülkemizin tanıtım elçisi olacaktır."

Kabadayı, Türkiye'den konut alan bir yabancının beyaz eşyadan, gıdaya, elektronik ürünlerden, züccaciyeye, mobilyadan bir evin temel ihtiyaçlarına kadar birçok satın alım yaptığını kaydetti.