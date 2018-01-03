"Dünyanın altyapısını döşüyoruz"

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Aksaray'da 2001 yılında kurulan ve yenilikçi ürünleriyle ülke genelindeki birçok önemli projede yer alan firma, 85 ülkeye ihracat yapıyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kuzeyboru, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve tarımsal ürünler olmak üzere tüm plastik borular ve ek parçalarını üretiyor.

Ürettiği boruların dünya standartlarında kalite sertifikalarına uyumu için laboratuvar ortamında mühendisler tarafından testlerini yapan firma, sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yurt dışında birçok ülkede projeleri bulunan firma, Dubai'de yapımı devam eden ve 50 milyon çiçek barındıran Kelebekler Bahçesi projesinin de temiz su, kanalizasyon, içme suyu, drenaj ve kablo muhafaza borularının tedariğini sağlıyor.

Kuzeyboru, yurt içinde de 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Timsah Arena, Vodafone Arena, İran Kapıköy Sınır Kapısı, Yüksek Hızlı Tren altyapı çalışmaları gibi birçok önemli projeye altyapı hizmeti sunuyor.

Firmanın ihracat departmanı müdürü Özgüner Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerin tüm testlerini laboratuvar ortamında yaparak altyapı hizmeti verdiklerini söyledi.

Laboratuvar ortamında yapılan testlerin dünya standartlarında gözlem altında gerçekleştirildiğini belirten Güler, "Türkiye'de önemli boru laboratuvarları arasında gösterilen alanda, bir ürünün standardı için gerekli her aşama yapılıyor. Burada borular önce şartlandırılıyor, tek tek testleri yapılıyor. Kimyasal, görsel değerleri, içindeki tüm bileşenler laboratuvar ortamında ayrıştırılarak en iyi sonuçlar alınmaya çalışılıyor." diye konuştu.

- "İhracatımıza yeni ülkeler ekliyoruz"

Güler, ihracat odaklı bir firma olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden bugüne ihracatımıza yeni ülkeler ekliyoruz. Şu an 85 ülkeye ihracatımız var. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan, Türk cumhuriyetlerine, hatta Sibirya, İzlanda, Avustralya'da önemli projeleri gerçekleştirdik. Altın, mücevher madenleri, denizlerdeki drenaj projelerini gerçekleştirdik. Firma olarak çok büyük projelerde yer alıyor, dünyanın altyapısını döşüyoruz. Bu yıl ihracatımızı yüzde 50 artırdık. Dubai'de çok büyük bir alanda kelebek vadisi yapılıyor. İçinden çiçekler çıkarabilecek borular tasarlayıp gönderdik. 75 bin metrekare alanda ürünlerimiz kullanıldı. Bu da bize gurur veriyor."

Kuzeyboru Yurtiçi Pazarlama Müdürü Habib Özbek ise Aksaray'daki tesislerde geniş ürün yelpazesinde üretim yaptıklarını aktardı.

İhracatın yanında yurt içinde de önemli projelerin alt yapılarına destek sağladıklarını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de son yıllarda yapılan çok önemli projelerin tedarikçisiyiz. Bu projeler içinde İstanbul'da devam eden 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 45-50 bin kişilik statlar olan Bursa Timsah Arena, Beşiktaş Vodafone Arena'nın altyapısında bizim korige borularımız kullanıldı. Şu an Ankara'da yapımı devam eden stadın altyapısı için bağlantımızı yaptık. Firma olarak ürettiğimiz ürünlerle altyapı alanında hizmet vermeye devam ediyoruz."

Firmanın laboratuvar sorumlusu kimya mühendisi Fulin Turhan ise bütün deneylerin dünya standardında gerçekleştirildiğine değinerek, "Laboratuvarımızda boruların günlük kontrollerini düzenli şekilde yaparak, fiziksel özellikleri, dayanım güçleri ve mukavemetlerini inceliyoruz. Aynı zamanda elde ettiğimiz değerleri bilgisayar ortamında veri haline getirip yurt dışına satıyoruz. Buradan elde edilen gelirle Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.