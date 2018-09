"Dünyadaki önemli sektörler içinde ilk 10'da artık bir Türk markası var"

BERLİN (AA) - EDA TOPCU - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Dünyadaki her sektörde, her grupta ilk 10'da artık yavaş yavaş Türk markasını görmeye başladık. Bir Türk markası ya da firması, şu an dünyadaki önemli sektörler içinde ilk 10 arasında oluyor." dedi.

Berlin'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de diğer Türk şirketlerle birlikte yerini alan Arzum, başta Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtan OKKA olmak üzere önde gelen ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

IFA 2018 boyunca Türk ve yabancı konuklara Türk kahvesi ikram ettikleri standında ürünlerini sergileyen Arzum, bu yılki fuara daha geniş bir alanda katılım sağladı.

Fuar kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, sergiledikleri ürünlerle, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşmanın önemli olduğunu, bu kapsamda IFA tarzı fuarları önemsediklerini söyledi.

Almanya'nın bir fuarlar ülkesi olduğunu dile getiren, IFA'nın özellikle satın alma anlaşmaları açısından etkili olduğunu anlattı.





- "Türk kahve makinelerinin 35 milyon adetlik kahve makinesi pazarındaki yeri daha çok küçük"





Kolbaşı, geçen yıldan bu yana özellikle ihracatta Almanya pazarında ciddi bir büyümeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"OKKA tarafı başta gidiyor ama diğer ürünlerde de aynı şekilde. Almanya'da OKKA tutulunca, yeni ürünleri de getirmeye başlıyoruz. Dünya kahve pazarı çok hızlı büyüyor. Hala daha Türk kahve makinelerinin 35 milyon adetlik kahve makinesi pazarındaki yeri daha çok küçük, toplamda pazarın içinde 2 milyon adetlerdeyiz.Ama bizim Almanya'ya olan ihracatımızda, 12 yıldan beri sadece Almanya'da yaşayan Türklere ihracat yapıyorduk, son 2-3 yıldan beri özellikle OKKA'nın liderliğinde Alman tüketiciye de döndük. Toplamda Almanya pazarında, adet ve cirolarda hemen hemen yüzde yüz bir artış oldu."

OKKA'nın ihracat tarafında sattıkları en karlı ürün olduğunun altını çizen Kolbaşı, yeni ve fark yaratan bir ürün ortaya çıktığında, pazarın bunun karşılığını verdiğini söyledi.





- "Çinli bir kaç tane kahve zinciri ile görüşüyoruz"





Kahve tüketiminin dünyada ciddi bir büyüme sergilediğinin altını çizen Kolbaşı, kahve pazarının Çin'de senede yüzde 20 büyüdüğünü aktardı. Dolayısıyla Çin pazarında yaşanan büyüme içinde, Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak istediklerine işaret eden Kolbaşı, "O yüzden Çinli bir kaç tane kahve zinciri ile görüşüyoruz. Onların menüsünde Türk kahvesine yer açtırmak için çabalıyoruz. Çin'in kahve ile ilgili bir fuarı olacak eylül ayında, oraya bizden bir temsilci gidecek." dedi.





- "Yerli ve milli ürün bilinci, çocukluktan itibaren başlamalı"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli ürün kullanımı çağrılarını değerlendiren Murat Kolbaşı, bu bilincin adım adım, çocukluktan başlayarak oturması gerektiğini söyledi.

Kolbaşı, Cumhurbaşkanının söyleminin çok önemli bir vurgu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu bilinçli şekilde tüm Türk halkının yapması çok önemli, bunu çok önemsiyoruz. Aslında farkında olmadığımız birşey var. Sektörleri alın, dünyadaki her sektörde, her grupta ilk 10'da artık yavaş yavaş Türk markasını görmeye başladık. Bir Türk markası ya da firması, şu an dünyadaki önemli sektörler içinde ilk 10 arasında oluyor. Bunlar kıymetli, genişletmemiz gerek.Almanya'nın doğusundan, Çin'in batısına kadar olan üretim hattı üstünde Türkiye, üretim gücü en fazla olan ülke. Bunu doğru yönetmek bizim için çok kıymetli."





- "İhracat şu an toplam ciromuzun yüzde 10'u"





ABD pazarında OKKA'nın satışlarının başlangıç aşamasında olmasına rağmen, şu an iyi durumda olduğunun altını çizen Kolbaşı, yıllık ihracat rakamlarına ilişkin de bilgi verdi. Kolbaşı, geçen sene toplam cirolarının 300 milyon lira civarında olduğunu anımsatarak, "Toplamda ihracatımız bu cironun yüzde 10,'u gibi, bunu artırmaya çalışıyoruz." dedi.

İç pazarda beyaz eşya sektöründe yaşanan daralma hakkında değerlendirmelerde bulunan Kolbaşı, şunları söyledi:

"Beyaz eşyada şu an bir daralma var ama, tarihi bir büyüme de geçen sene geldi, bunu gözden kaçırmamak lazım. Geçen sene ÖTV indirimi, sektörün geneline ciddi bir büyüme sağladı, biz de o büyümeden ciddi bir pay aldık. Küçük ev aletleri herşeye rağmen, yaşanan bu ekonomik fırtınalara rağmen büyümeye devam ediyor. Yıl sonu sektör büyümelerine bakarsak, son yaşanan döviz hareketleri ile iç pazarda bir talep düşüşü olabilir ama ağustos ayı ciddi bir büyüme ile geçti. Her şeye rağmen, küçük elektrikli ev aletlerinin seneyi, tek haneli de olsa bir büyüme ile kapatacağını düşünüyorum."