Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü "Çok Kısa Bir Başlangıç" dizisinden seçerek hazırladığı 27 kitaplık seçkiyi Türkçe olarak yayımlamaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü "Çok Kısa Bir Başlangıç" (Very Short Introductions) dizisinden seçerek hazırladığı 27 kitaplık seçkinin ilk iki kitabı olan "Felsefe" ve "Demokrasi" raflardaki yerini aldı.

Felsefeden tarihe, matematikten sanata, siyasetten kuantum teorisine kadar çeşitli alanlarda 27 ayrı başlıkta hazırlanan kitaplar, alanında dünya çapında tanınan, uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından yazıldı. Kitapların ön sözleri de Türkiye’de alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları, tarihçiler, düşünür ve eleştirmenler tarafından kaleme alındı.





- İlk kitaplar, 13. Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu





Açıklamada verilen bilgiye göre, ilk kez 13. Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşan kitaplardan Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü profesörü Edward Craig’in yazdığı, çevirisini Cenk Özdağ'ın yaptığı "Felsefe"nin ön sözünü Türkiye’de gençlerin felsefeyle buluşmasına büyük katkılar sunan Prof. Dr. Betül Çotuksöken yazdı.

Yazar George Orwell’in ünlü biyografisini kaleme alan İngiliz yazar Bernard Crick’in yazdığı "Demokrasi" kitabının çevirisi de Hande Orhon Özdağ'a, ön sözü Türkiye-Fransa ilişkilerinin gelişmesine üstün katkılar sunan kişilere verilen "Chevalier des Palmes Académiques" nişanı sahibi Prof. Dr. Ali Vahit Turhan’a ait.





- Kitaplar cep boyutunda





Yayınladığı kitaplarla her yaştan okurun, özellikle de gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye rahatlıkla ulaşabilmesini hedefleyen İKÜ Yayınevi, açık bir dille yazılmış, kısa ve özlü anlatıma sahip kitaplarını cep kitap boyutunda hazırladı.

İKÜ Yayınevi’nin iki yıl boyunca düzenli aralıklarla yayımlamaya devam edeceği 27 kitap arasında kozmoloji, kuantum teorisi, matematik, zekâ, bilinç, evrim gibi fen bilimlerine odaklanan başlıklar bulunuyor.

Ayrıca felsefe, psikoloji, sanat tarihi, Rönesans sanatı, modern sanat, mimari gibi kültürel ve sanatsal başlıklar da diziden çıkacak diğer kitaplar arasında yer alıyor. Tarih, antik çağda savaş, Haçlı Seferleri, Fransız Devrimi, İspanyol İç Savaşı, Soğuk Savaş gibi insanlık tarihinde önemli toplumsal gelişmeleri konu edinen kitaplar da okurlarla buluşacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra demokrasi, kapitalizm, sosyalizm, faşizm gibi temel ideolojileri inceleyen kitapların ardından Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard gibi insanlığın düşünsel yolculuğuna katkı sunmuş önemli filozofların hayatlarını ve fikirlerini anlatan kitaplar da dizi kapsamında yayımlanacak.



