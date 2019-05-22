Dünyaca tanınmış 120 tasarımcının afişleri, Yeditepe Üniversitesi

İSTANBUL(AA) - Dünyaca tanınmış afiş tasarımcısı Mirko İliç tarafından sosyal farkındalık amaçlı başlatılan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede sergilenen Uluslararası Afiş Sergisi “Tolerance”, Yeditepe Üniversitesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından organize edilen serginin açılışı Rektörlük binasında yapıldı.

Yeditepe Üniversite'sinden yapılan açıklamaya göre çeşitli ülkelerden, dünyaca tanınmış 110 grafik tasarımcının “Tolerance” konulu afiş çalışmalarından oluşan sergide, Türkiye’den davetli 10 tasarımcının afişleri de yer aldı.

Açılışın ardından konferans veren tasarımcı Mirko İliç, izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Dünyadan tanınmış sanatçıların, “tolerans”ın kendileri için ne olduğunu ifade etmelerini teşvik amacıyla bu sergiyi başlattığını belirten Mirko İliç, serginin çıkış noktası ile ilgili şunları kaydetti:

“Her büyük proje hayatına küçük başlar. Proje, ilk olarak bana kendi işlerimi Lubyana’da sergilemem için gelen bir teklif ile başladı. Ancak ben sergiye dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarımcıları da dâhil etmeye karar verdim. Ve toplam 25 posterin sergilemesi ile ilk sergiyi gerçekleştirdik. Tolerance ismi, Lubyana’da düzenlenen Tolerans Festivali kapsamında organize ettiğim House of Tolerance (Tolerans Evi) isimli bu sergiden geliyor.”

- "Dünyanın toleransa ihtiyacı var"

Toleransın dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan bir kavram olduğunu vurgulayan Mirko İliç, “Herkesin tolerans konusunda farkındalığa ihtiyacı var. Dünyada en toleranslı olarak bilinen ülkelerin bile daha çok toleransa ihtiyacı var. Tolerans hiçbir zaman yeteri kadar sahip olunabilen bir şey değil. Bu sebeple bu serginin tek bir yerde kalmasını istemedim ve sergiyi yeni tasarımcılar dâhil ederek farklı ülkelerde sergileme kararı aldım.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Afiş Sergisi Tolerance, 16 Haziran’a dek Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi’nde çeşitli mekânlarda gezilebilecek.