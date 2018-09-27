ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin yılın ilk yarısında 16 milyon turist ağırladığını ve geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 30'luk artış kaydedildiğini belirterek, "Dört bir yanı cennet olan ülkemizi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için daha çok çalışmalıyız. Özellikle doğa, tarih ve gastronomi turizmi sayesinde ülkemize daha fazla turist çekmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, "27 Eylül Dünya Turizm Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin turizm gelirinin 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar olduğunu, yılın tamamında 40 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini bildirdi.

Ülkenin ekonomik kalkınması başta olmak üzere, uluslararası alandaki imajını parlatmak ve kültürünü dünyaya tanıtmak için turizm sektöründen elde edilen verimin en üst düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Yılın ilk 6 ayında 16 milyon turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 30'luk artış var. Dört bir yanı cennet olan ülkemizi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için daha çok çalışmalıyız. Özellikle doğa, tarih ve gastronomi turizmi sayesinde ülkemize daha fazla turist çekmeliyiz. Turizmin her kolunu mevsimsellikten kurtarıp yılın 12 ayı boyunca canlı tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anadolu mutfağını Brüksel'de dünyaya tanıtacağız"

Palandöken, turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerin yalnızca doğal güzelliklerini görmekle yetinmeyip, gidilen yerlerin yemek kültürünü de deneyimlemek istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalarda, sadece bir bölgeye ait yemekleri tatmak için bile o bölgeye seyahat eden çok sayıda turist olduğu görülüyor. Bu kapsamda, turizmdeki yeni gelişmeler ışığında ülkemizin eşsiz mutfağıyla dünyaya açılmak için Göbeklitepe'den ilham alarak oluşturduğumuz temayla medeniyetlerin doğduğu zengin Anadolu mutfağını Brüksel'de dünyaya tanıtacağız. Brüksel'de bulunan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Ofisi ile 6-7 Kasım'da gerçekleştireceğimiz AB Parlamentosu etkinliğiyle Türkiye'nin de parçası olduğu ortak bir Avrupa algısı oluşturarak, kültürel mirasın önemi ve değeri hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz."