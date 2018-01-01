Dünya devi markaların vazgeçilmezi oldu

BURSA(AA) - Nike, Zara, Hugo Boss, Esprit, Tommy Hilfiger, Converse, Uniqlo, Calzedonia ve Tchibo'nun da aralarında bulunduğu dünya devi 15 markaya üretim yapan Yeşim Tekstil, söz konusu markalarla uzun yıllara dayanan güven ilişkisi sayesinde çeyrek milyar doları aşan ihracat rakamlarına ulaştı.

Temelleri iş adamı Cavit Çağlar ve dayısı Şükrü Şankaya tarafından 34 yıl önce atılan, 300 çalışan ve 10 milyon dolar seviyesinde ihracatla işe başlayan firma, bugün, 12 bin çalışan ve 280 milyon dolarlık ihracatıyla adından söz ettiriyor.

Yeşim Tekstil AŞ Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelleri 1983 yılında atılan şirketin ihracat yapma hedefiyle kurulduğunu, kendisinin de 1987 yılından bu yana firmada görev aldığını söyledi.

Şankaya, firmanın yüzünü Avrupa ve ABD pazarlarına çevirdiklerini, ev tekstiliyle birlikte hazır giyime ağırlık verdiklerini belirterek, "10 milyon dolarla başlayan Yeşim Tekstil'in ihracatı, yavaş yavaş büyüyerek, ilk önce 100 milyonu devirdi, 150, 200 derken 250 milyon doları geçmiş bir Yeşim Tekstil var. Dünyanın her yerine yayılmış, birçok değerli markayla iş birliği, bir nevi partnerlik yapan bir noktaya geldi Yeşim Tekstil. Bugün geriye dönüp baktığımızda da herhalde çalıştığımız markaların yüzde 80'i ile neredeyse 25-30 yıla varan bir iş birlikteliğimiz var." diye konuştu.

Dünya devi markaların en çok dikkat ettikleri şeyin güven olduğunu, şeffaf ve kendileriyle aynı dili konuşan tedarikçiler aradıklarını dile getiren Şankaya, "sosyal uygunluk, sürdürülebilirlik ve çevre" kavramlarının da bu iş birliklerini sağlamlaştırdığını aktardı.

"En büyük stratejik partnerimiz Nike"

Dünyanın her yerine yayılmış 15 markayla çalıştıklarını, bu markalarla olan iş birliklerinin çok eskiye dayandığını vurgulayan Şankaya, şöyle devam etti:

"En büyük stratejik partnerimiz Nike. Bunun yanı sıra Zara grubu var. Bunun içinde Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti var. Yani bütün Zara grubuna yapıyoruz. Zara ile Türkiye'de çalışmaya başlayan ilk firmayız, Massimo Dutti ile beraber 88-89'da başladık, neredeyse 30 senedir çalışıyoruz. Nike ile 20-25, Tchibo ile 32 senedir, Schlafgut ile kurulduğumuz günden beri partneriz ev tekstilinde. Baktığınız zaman bütün bu firmalarla 25-30 senedir iş ilişkilerimiz var. Yeşim'in bugün geldiği noktada ve sürdürdüğü başarıda kurulan bu ilişkiler, birliktelikler çok önemli, işte biz oradan geliyoruz."

"280 milyon dolarlık ihracat"

Şankaya, firmanın sağladığı istihdam ve ihracat rakamlarına değinerek, şunları kaydetti:

"300 kişiyle kurulmuş olan Yeşim Tekstil, zamanla bu tesislerde 6 bin 500 kişiye kadar ulaştı. Bugün Yeşim olarak baktığımızda bütün üretim zincirleriyle çok ciddi fason partnerliklerimiz var, üretim ağları var, Moldova'sı, Mısır'ı var, Türkiye'nin birçok ili var. Biz bugün tam 12 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 300 kişiyle başlayan Yeşim Tekstil, bugün 12 bin çalışana iş veriyor. 10 milyon dolar ihracatla başladık ve 2017 yılını yaklaşık 280 milyon dolar dış satımla kapattık."