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Düğün sezonunun açılması sarrafları hareketlendirdi
Türkiye’de 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan kademeli normalleşme ile birlikte düğünlerin yapılacağının açıklanmasının ardından sarraflarda da düğün yoğunluğu başladı.
Ekonomi 10.06.2021, 12:10
Türkiye’de 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan kademeli normalleşme ile birlikte düğünlerin yapılacağının açıklanmasının ardından sarraflarda da düğün yoğunluğu başladı.
“Çeyrek altın yerine 1 gram altın”Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte çeyrek altın fiyatını yüksek bulan davetlilerin 1 gram altını tercih ettiklerini belirten Nurullah Uzer, “Bundan önceki düğünlerde çeyrek altın takıyorduk. Ama şuanda bu altındaki bu yükselişle beraber çeyrek altının 850 liraya dayanmasıyla birlikte 22 ve 24 ayar 1 gram altınlar gündemde. Çeyrek altın takamayan davetliler 22 ve 24 ayar 1 gram altını tercih ediyorlar” diye konuştu.