DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü Çağrı Kutay oldu

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü görevine atanan Çağrı Kutay, direkt olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı olarak görev aldı

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 10 yıldan uzun süredir Türk Otomotiv Sektörü'nde görev alan Çağrı Kutay kariyerine 2007 yılında başladı.

2008 yılında premium bir markanın Satış ve Pazarlama Bölge Yöneticisi olarak Otomotiv Sektörü'nde kariyerine başlayan Kutay, 2011 yılında aynı marka çatısı altında Ürün Yöneticisi olarak görevine devam etti.

Şubat 2018 itibarıyla aynı markada Ürün Yönetimi Birim Müdürü olarak terfi alan Kutay, Mart 2018 itibarıyla DS Automobiles Türkiye’ye Marka Müdürü olarak atandı.

Kutay, 1986 yılında Ankara'da doğan ve ODTÜ Koleji'ndeki lise eğitiminin ardından 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2014-2017'de Bilgi Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Kutay, Mart 2018 itibarıyla Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı olarak görev aldı