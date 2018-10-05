DS Automobıles, Paris Otomobil Fuarı'nda keşfe davet ediyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, tüm dünyayı Paris Otomobil Fuarı'nı keşfetmeye davet ediyor.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, Paris Otomobil Fuarı'nın kapılarını halka açmasıyla, DS Automobiles tüm dünyayı dört dünya tanıtımını keşfetmeye davet ediyor.

Fuarda, yüksek teknoloji SUV stilinin simgesi DS 3 CROSSBACK ve onun yüzde 100 elektrikli versiyonu DS 3 CROSSBACK E-TENSE, yüksek performanslı benzinli hibrit güç ve aktarma organı ile donatılan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, yeni DS TECHEETAH ekibinin geliştirdiği FIA Formula E Şampiyonası'nın yüzde 100 elektrikli tek koltuklu yarış otomobili DS E-TENSE FE 19, ve DS'in 2035 yılına yönelik lüks otomobil vizyonunu gözler önüne seren tamamen elektrikli rüya otomobili DS X E-TENSE modelleri sergilenecek.



Masaüstü veya mobil cihazlardan, bir ekrandan veya sanal gerçeklik başlığından görüntülenebilen 3 Boyutlu sanal tur sayesinde otomobil meraklıları otomobillere binerek DS standını keşfedebiliyor. Stand, Ultra HD (4K) formatında 360 derece tarandı ve veriler 3 Boyutlu olarak yerleştirilmek üzere güçlü bir algoritma derlenerek sürükleyici bir deneyim oluşturuldu.