'Dondurma dört mevsim tüketilmeli'

ANKARA (AA) - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, Türkiye'de dondurmanın yaz aylarında tüketilebilen bir tatlı olarak algılandığını belirterek, "Avrupa’da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 7 litre civarında, Türkiye'de ise 4,6 litre. Türkiye'de bu algı değiştiği takdirde insanlar hem daha sağlıklı hem de daha uygun fiyata tatlı tüketimini karşılayabilecek" dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sakkaoğlu, Türkiye'nin ilk modern dondurma üretiminin 1957'de açılan Atatürk Orman Çiftliği Pastörize Süt ve Mamulleri Fabrikası tarafından yapıldığını, daha sonra dondurma pazarının yerli ve yabancı markalarla geliştiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en son açıkladığı verilere göre Türkiye’de 539 dondurma imalatı yapan tesis bulunduğunu dile getiren Sakkaoğlu, bu alanda 3 bin 380 kişinin istihdam edildiğini, bu tesislerde üretilen dondurmanın oluşturduğu katma değerin ise 90 milyon lira olduğunu belirtti.

Sakkaoğlu, Türkiye'de dondurma üretiminin 2017'de 367 bin ton olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz yılda ise üretimin 382 bin tona, tüketim ise 369 bin tona ulaşması beklenmektedir. Kişi başına tüketim son 10 yılda büyük bir artış göstererek 1,1 litreden 4,6 litreye yükseldi ancak bu değer diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır." diye konuştu.

Dondurmanın yüzde 80'ini 6-25 yaş arası nüfusun tükettiğine işaret eden Sakkaoğlu, toplam tüketimin yüzde 44’ünün Marmara, yüzde 23’ünün Ege bölgesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sakkaoğlu, dünya genelinde ise dondurma pazarının 16,6 milyar litrelik hacimle 200 milyar liralık ekonomik bir değeri ifade etttiğine işaret ederek, Türkiye'nin ise 2017 itibarıyla 3,5 milyar liralık büyüklüğüyle, dünya pazarları arasında ciroya göre 14’üncü, miktara göre ise 18'inci sırada yer aldığını, Endonezya, Vietnam ve Hindistan ile en hızlı büyüyen pazarlar arasında bulunduğunu belirtti.

"Kuzey Avrupa ülkelerinin dondurma tüketimi Türkiye'yi 3'e katlıyor"

Sektörün en önemli gündem maddesinin henüz tam önüne geçilememiş olan mevsimsellik sorunu olduğuna dikkati çeken Sakkaoğlu, dondurmanın dört mevsim tüketilmesi gereken bir tatlı olduğunu söyledi.

Sakkaoğlu, Türkiye'de dondurmanın yaz aylarında tüketilebilen bir tatlı olarak algılandığını ifade ederek, "Neredeyse 10 ay kış olan Kuzey Avrupa ülkelerinin dondurma tüketimi ise ülkemizin 2-3 misli. Avrupa’da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 7 litre civarında, Türkiye'de ise 4,6 litre, Türkiye'de bu algı değiştiği takdirde insanlar hem daha sağlıklı hem de daha uygun fiyata tatlı tüketimini karşılayabilecek. Kişi başı tüketim Danimarka’da 8, Finlandiya’da 13, İsveç’te 12, Norveç’te 11 litre seviyesinde. Bu gözle baktığımıza alınacak çok yolumuz olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geçen yıl üretilen dondurmanın 15 bin tonunun ihraç edildiğini ifade eden Sakkaoğlu, bu miktarın toplamın ancak yüzde 4,5'ine denk geldiğini söyledi. Sakkaoğlu, ihracatta öne çıkan pazarlar olarak Ortadoğu, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkelerinin görüldüğünü ifade ederek, 2018'de de ihracatın geçmiş yıllara benzer seviyede olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin, dış pazarlardaki konumunu iyileştirmek için her şeyden önce hayvan hastalıklarının yok edilmesi gerektiğinin altını çizen Sakkaoğlu, şunları kaydetti:

"AB, halen Türkiye’den süt ve süt ürünleri, bu arada dondurma ithalatında ancak onaylı süt işletmelerinden alınan süt ile üretilen ürünlerin ithalatına izin veriyor. Bu nedenle süt üretiminde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarla, AB standartlarında üretim yapan, onaylı süt işletmelerinin sayısının artırılması gerekiyor. Bunların yanı sıra dondurma ihracatında büyük potansiyele sahip Ortadoğu, Uzakdoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik pazar faaliyetlerinin geliştirilmesi, butik dondurma ve yöresel dondurma çeşitlerinin de yurt dışında tanıtımına önem verilmesi gerekiyor. Ülkemizde gerek ham madde, gerek yapılış tekniği açısından oldukça özellikli dondurma türleri var. Bunların değerinin vatandaşlarımız tarafından anlaşılmasını istiyoruz. Dondurma çocuklara sağlıklı süt ürünleri tüketimi alışkanlığını kazandırmak için en önemli gıdalardan biridir. Ayrıca yetişkinler için de besleyici, enerji verici bir ara öğün olarak görülmektedir. Dondurmanın bir yaz geleneği olmaktan çıkarılmasını, her mevsim tüketilmesini öneriyoruz. Süt içeriğiyle, besin öğeleriyle, tadıyla, lezzetiyle ve onlarca çeşidiyle dondurma sadece yaz mevsiminin değil, her mevsimin yıldızı olmalıdır."