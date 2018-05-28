İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya sert düşüşle başlamasının ardından 4,6390 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta faiz artışı, vadeli döviz satış ihalelerinde tutarların artırılması ve reeskont kredi geri ödemelerinde kur sabitlemesi gibi adımları sonrasında yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, yeni haftaya hızlı düşüşle başladı.

Dolar/TL bankalararası piyasanın açılışında 4,6065'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 4,6390 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 düşüşle 5,4350’den, sterlin/TL de yüzde 1,3 azalışla 6,1850'den işlem görüyor.

Cuma günü 4,80-4,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında, 4,7040 seviyesinden tamamlamıştı.

Analistler, dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın aracı kurum ile portföy yönetim şirketleri yöneticileri ve ekonomistlerle bir araya geldiğini belirterek, bu toplantıda TCMB'nin sadeleşme adımlarını yakında atabileceğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade etti. Sadeleşme vurgusu ve TCMB'nin attığı adımlar ile düşüş eğilimine giren dolar/TL'nin 4,66 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda 4,40 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve İngiltere'deki resmi tatil nedeniyle de piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar