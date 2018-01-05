banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7540 seviyesinde dengelendi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:23
Dolar/TL güne yükselişle başladı
banner230

İSTANBUL (AA) - Dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,7426 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3,7483'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7540 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,5300'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 5,0910'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,2089 ile yaklaşık 4 ayın zirvesine çıkması sonrası bugün 1,2070 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,70-3,75 seviyelerinin destek, 3,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Muhabir: Murat Birinci


Anahtar Kelimeler:
Dolar/TLEkonomiPiyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim