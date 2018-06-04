Dolar/TL enflasyon verisinin ardından düşüşe geçti

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin ardından düşüşe geçerek 4,60'ın altını gördü.

Haftaya yükselişle başlayan ve 4,6793'e kadar çıkan dolar/TL, mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın düşüşe geçerek 4,5954'e kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,6280 seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 5,4180'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 6,1910’dan işlem görüyor.

Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,59 olan beklentileri aşarak yüzde 1,62 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 12,15 oldu.

Analistler, beklentileri aşan enflasyonun perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini yükselttiğini, bunun da ilk tepki olarak döviz kurları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,55'in ise destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.

Muhabir: Bekir Gürdamar