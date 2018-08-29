Dolar/TL 6,3630 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dün 6,2656 - 6,2894 aralığında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 2,3 artışla 6,2656 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 6,3630 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 yükselişle 7,4417'den, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kazancıyla 8,1935'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 azalışla 1,1680 ve dolar endeksi yüzde 1,16 yükselişle 94,87 seviyesinde bulunuyor.

Muhabir: Murat Birinci