Dolar/TL 5,80'in altında işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,80'in altında dengelendi.

Son 10 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,7510 ile son 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 5,7817'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 5,7990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,7190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6440'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1578, dolar endeksi de dünkü kapanışın hemen üzerinde 94,97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildiren analistler, 5,75 ve 5,67 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

Muhabir: Murat Birinci