Dolar/TL 5,5220 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,5490'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybıyla 5,5589'dan tamamladı.

Düşüşünü altınca güne taşıyarak 5,5135 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 5,5220 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 6,1780 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL, 6,7156 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7280 seviyesinde dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2166, avro/dolar paritesi yatay seyirle 11,1155 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,0 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi.

Fed'in dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini kaydeden analistler, teknik açıdan 5,50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5,4820 ve 5,4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.