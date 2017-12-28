Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından 2 ayın en düşük seviyesi olan 3,7724'e kadar geriledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:46
Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
banner230

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Güne yükselişle başlayan ve 3,8249 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek 3,7724 ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 3,7770 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 düşüşle 4,5170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,61 gerileyerek 5,0840'tan alıcı buluyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TLEkonomiPiyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim