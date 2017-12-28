Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Güne yükselişle başlayan ve 3,8249 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek 3,7724 ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 3,7770 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 düşüşle 4,5170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,61 gerileyerek 5,0840'tan alıcı buluyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal