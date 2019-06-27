Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)
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Dolar - euro kaç TL? 26 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 09:25
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