Doğuş Gayrimenkul, gayrimenkullerinin kiralarında döviz kurlarını sabitledi

İSTANBUL (AA) - Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, portföylerinde yer alan gayrimenkullere ait kira bedellerinde döviz kurlarının bir aylığına sabitlenmesine karar verildiğini duyurdu.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin portföyünde yer alan gayrimenkullere ait kira sözleşmelerinde değişiklik yapılması hususunun, yasal düzenlemeleri takiben değerlendirileceği belirtilerek, döviz kuru bazındaki gayrimenkullere ait kira bedelleri için Ekim 2018'e (bir ay süre ile) ilişkin olarak döviz kurlarının sabitlenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM ve Gebze Doğuş Oto isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu avro bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 1 Ekim-31 Ekim (bir ay) dönemine münhasır olarak, kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle, 1 avro kurunun ağırlıklı ortalaması 5,90 Türk Lirası olacak şekilde, Doğuş Center Maslak ve Doğuş Center Etiler isimli gayrimenkullerde ise mevcut kiracıların ödemekte olduğu dolar bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 1 Ekim - 31 Ekim (bir ay) dönemine 1 dolar kurunun 4,90 Türk Lirası olarak belirlenmesine, bu durumun kiracılara, bir aylık bir döneme münhasır olacağı, geleceğe dönük genel bir uygulama ve kabul şeklinde olmayacağı hususunun belirtilerek yazılı olarak bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."









