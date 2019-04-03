Doğu Karadeniz'den 101 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den yılın ilk üç ayında 101 ülkeye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla yaklaşık 350,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yılın aynı döneminde 299 milyon 460 bin 719 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Kalyoncu, Ocak-Mart 2019 döneminde, illere göre dağılımda Trabzon'un 286 milyon 547 bin 371 dolar, Rize'nin 33 milyon 500 bin 366 dolar, Gümüşhane'nin 20 milyon 560 bin 319 dolar, Artvin'in ise 9 milyon 562 bin 310 dolar ihracat gerçekleştirdiğini, ürün sıralamasında fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile madenciliğin ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 218 milyon 163 bin 422 dolarının fındık ve mamülleri, 42 milyon 168 bin 39 dolarının madencilik ürünleri, 39 milyon 674 bin 313 dolarının da yaş sebze ve meyveden oluştuğuna işaret eden Kalyoncu, "İhracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış yaşanmıştır. Bölgemizden 2019 Ocak-Mart döneminde 101 farklı ülkeye 350 milyon 170 bin 368 dolar ihracat yapılmış olup, en fazla ürün satılan ilk 5 ülke ise İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Çin'dir. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 164 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızda ise yüzde 221 oranında büyük bir artış yaşanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Emtia fiyatlarında görülen artışın, bölgede yapılan madencilik ürünlerinin ihracatının artmasına neden olduğuna işaret eden Kalyoncu, Rusya piyasasında yaşanan sorunların devam etmesi, hava şartlarına bağlı ürün rekoltelerindeki düşüşler nedeniyle yaş meyve ve sebze ihracatında ise düşüş meydana geldiğini vurguladı.

Kalyoncu, 2019 yılında dünya piyasalarındaki aşırı korumacalılık ve rekabeti bozucu kuralların dünya ticareti açısından önemli tehdit olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane il ihracatımızdaki yüksek oranlı yükseliş, bu ilimizden yapılan madencilik ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bölge illerimiz ihracatında artış yaşanmasına rağmen, Artvin ilimiz ihracatında yaşanan azalışın en önemli nedeni bu kentin en büyük ihraç pazarı olan Gürcistan’a yönelik düşüşten kaynaklanmaktadır. Özellikle Artvin ilimizden Gürcistan’a ihraç edilen çimentoya yönelik Gürcistan hükümetince getirilen kısıtlama sorununun devam etmesi, Artvin'nin dış ticaretini olumsuz etkilemektedir."

Yerel seçimlerin demokratik olgunlukla tamamlanmasının oluşturacağı moralin, ekonomiye de çok daha olumlu yansıyacağına dikkati çeken Kalyoncu, "Ülkemiz üzerindeki manipülasyonların başarılı bir şekilde püskürtülerek piyasaların dengelenmeye başlanması ihracatımıza olumlu yansıyacaktır. Piyasalarda faiz oranların makul düzeylere düşürülmesi ve ihracatçımızın finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılmasının doping etkisi yapacağına inanmaktayız." ifadelerini kullandı.