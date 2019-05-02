Doğu Ekspresi'nin en güzel kareleri yarışacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunmak amacını taşıyor.

İkincisi bu yıl düzenlenecek yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen üç aday ise 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak.

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek.

Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara'da sergilenecek. Söz konusu fotoğrafların sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek.

Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Koray Olşen'in jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun onayıyla düzenlenecek.

Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Yarışmaya 21 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

Geçen yılki yarışmaya 441 fotoğrafçı, bin 529 eseriyle katılmıştı.



