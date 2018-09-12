Doğalgazda kalite ölçümünde kalibrasyon önemli

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji tarafından Gaziantep'te kurulan Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi Müdürü Mehmet Akif Deniz, doğalgaz dağıtım sektöründe kalite için ölçüm cihazlarının kalibrasyonun önemli olduğunu belirterek "Ulusal ve uluslararası standartların şartlarını tümüyle karşılayan kalibrasyon merkezimiz, kalibrasyon ve ayar hizmetinin teknik şartnamelere uygunluğu, güvenilirliği ve ölçme doğruluğunu sağlayarak, detaylı raporlamayla zamanında teslim ederek hizmet kalitesini güvence altına alıyor." ifadesini kullandı.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, Zorlu Enerji'nin Gaziantep'teki merkezinde, doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonunun yanı sıra RMS-A ve Müşteri İstasyonları basınç ve sıcaklık sensör kalibrasyonlarının da ölçümlerinin yapıldığı belirtti.

Dağıtım şirketlerinde veya organize sanayi bölgelerindeki gaz arzının önemli kısmının söz konusu istasyonlardan geçtiğine işaret eden Deniz, bu nedenle istasyonlarda karşılaşılabilecek olası mekanik veya elektronik ölçüm hatalarının dağıtım şirketi nezdinde kayıplara yol açabileceğini bildirdi.

Merkezde, tüm sayaçların titiz bir şekilde kontrolünün sağlandığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Ölçüm ekipmanlarında, her ne kadar yasal çerçeve dahilinde doğru ve güvenli çalışsa da kullanımdan bağımsız bir şekilde zamana bağlı olarak cihazın deforme olması, aşınması ve yorulması sonucunda sapmalar meydana gelebiliyor. Başka bir deyişle cihazın ayarı bozulabiliyor. İşte kalibrasyonun önemi tam bu noktada bütün ciddiyetiyle karşımıza çıkıyor. Ulusal ve uluslararası standartların şartlarını tümüyle karşılayan kalibrasyon merkezimiz, kalibrasyon ve ayar hizmetinin teknik şartnamelere uygunluğu, güvenilirliği ve ölçme doğruluğunu sağlayarak, detaylı raporlamayla zamanında teslim ederek hizmet kalitesini güvence altına alıyor. Kalibrasyon işlemlerinin yanı sıra varsa sayaç müdahalelerini tespit ediyor izlenecek süreç ile ilgili müşteriyi bilgilendiriyor."



