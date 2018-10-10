"Doğal gaz tüketimi 2 milyar metreküp düşecek"

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin bu yıl sonunda doğal gaz tüketiminin geçen yıla göre 2 milyar metreküp azalarak 52 milyar metreküpe düşeceğini belirtti.

Arslan, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk 7 ayında hava sıcaklıklarının ortalama 2 derece yükseldiğini dile getiren Arslan, bu nedenle gaz tüketiminin geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,5 azaldığını söyledi.

Arslan, söz konusu dönemde konutlarda da doğal gaz tüketiminin yüzde 12 düştüğünü belirterek, "Bu ciddi bir rakam. Önümüzdeki süreçte bunu devam ettireceğimizi düşünüyorum. Bu yıl bir milyon ilave konut doğal gaz abonesi olacak. Bunların tüketimini de ilave ederek düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin geçen yıl toplam 53,8 milyar metreküp doğalgaz tükettiğini ifade eden Arslan, "Bu yıl Türkiye'de doğal gazda 52 milyar metreküp seviyesinde bir tüketim olacağını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık 2 milyar metreküp düşüş olacağı anlamına geliyor." diye konuştu.



Arslan, elektrik üretiminde doğal gazın payının da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, "Bundan sonraki yıllarda ne olur diye baktığımızda, Türkiye'nin aslında yenilenebilir kaynakları arttığı müddetçe doğal gazın elektrik üretimindeki payı düşecek, konutlardaki payı artacak ama bu artış çok hızlı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Türkiye'nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,29 artışla 53 milyar 484 milyon metreküpe yükselmişti. Bu dönemde tüketimdeki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı da yüzde 19,20 artarak 55 milyar 250 milyon metreküp olmuştu.