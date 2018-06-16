Doany, yılın telekom operatörü yöneticisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Londra’daki 5G Dünya Zirvesi’nde "People’s Choice Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi" seçildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Londra’da bu yıl 14. düzenlenen 5G Dünya Zirvesi’nde açıklanan "People’s Choice Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi" ödülü, Doany’nin oldu.

Doany, ödülle ilgili değerlendirmesinde, "Yerel ve milli teknolojileri 5G alanında geliştiren, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketinin yöneticisi olarak böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 5G Dünya Zirvesi jürileri, her sene mobil telekom operatörleri yöneticileri arasından LTE alanındaki gelişmeleri etkileyen ve geleceğin 5G teknolojilerini geliştirme anlamında da örnek gösterilecek başarılar kaydeden yöneticileri finalist olarak belirliyor.

Doany, Türk Telekom grubunun inovatif Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojilerin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenebilmesi için yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sayesinde jüri tarafından bu ödüle aday olarak gösterilen 4 finalist arasına girdi ve halk oylaması ile birinci oldu.

