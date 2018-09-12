ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından, bazı yayın organlarında yer alan haberlerde ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı ihalesi kapsamında yapılmış bir alım bulunmadığı bildirildi.

DMO'dan yapılan yazılı açıklamada, dün bazı yayın organlarında yayınlanan "ABD Ürünlerine Ambargoyu Devlet Malzeme Ofisi Deldi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle başta bu ülke olmak üzere ithal ürünler yerine yerli milli ürünlerin tercih edilmesiyle ilgili sözlerinin yer aldığına işaret edilen açıklamada, Erdoğan'ın bu çağrısına DMO'nun uymadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı için 10 Ağustos 2018'de çıkılan ihaleyi ABD merkezli bir firmanın kazandığının iddia edildiği belirtildi.

DMO'nun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak, ana statüsü ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek tedarik edilmesi ve dağıtımı için merkezi satınalma işlevini yürüttüğü vurgulandı.

Ofisin kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, öncelikle yerinden ve ilk elden toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanılmak suretiyle en ekonomik biçimde tedarik ettiği belirtilerek, habere konu kamu kurumunun talebine istinaden, ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları teknik şartnameye uygun olarak bilgisayar alımı ihalesine çıkıldığı, söz konusu ihale duyurusunun da 11 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

İhtiyaç sahibi kamu kuruluşu ile birlikte yapılan değerlendirme sonucu ihalenin iptaline karar verildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerde, ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia olunan ihale kapsamında yapılmış bir alım bulunmamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki DMO, kuruluşundan bu yana kamu alımları yoluyla ülke bütçesine tasarruf sağlamanın yanında yerlileşme, millileşme ve bölgesel kalkınma hedeflerini dikkate alarak kamu alım uygulamalarına yön veren bir kurumdur. Bu kapsamda yerli ürünlerin kamu pazarında daha fazla pay sahibi olması, yerli üreticilerimizin rekabet gücünün ve istihdamın artırılması amacıyla son dönemde katalog uygulamaları çeşitlendirilmiş, Genel Katalog uygulamamızın yanı sıra KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğu ve Tekno Katalog uygulamaları devreye alınmıştır. Yerlilik oranının artırılması, DMO'nun temel hedefleri arasında yer almakla birlikte, DMO kataloğunda yer alan bazı ürün gruplarında yerlilik oranı yüzde 100 iken, bilişim sektöründe yerli ürünler konusunda getirilen avantajlara rağmen bu oran yaklaşık yüzde 10 düzeyindedir. Bu oranın yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Hiçbir araştırmaya dayanmadan yapılan söz konusu haber DMO'nun kurumsal itibarını haksız ve mesnetsiz bir şekilde zedelemektedir. Söz konusu gerçek dışı haberlerin yayınlanması hukuka ve mevzuata aykırıdır. DMO'nun, yerli ve milli ürün kullanma konusundaki hassasiyete aykırı faaliyet gerçekleştirdiği yönünde algı oluşturmaya çalışan gerçek dışı bu tür haberlere itibar edilmemeli."