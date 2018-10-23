Divle Obruğu Tulum Peyniri üreticilerine sertifika

KARAMAN (AA) - Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından Divle Obruğu Tulum Peyniri için sertifika töreni düzenlendi.

Karaman Valisi Fahri Meral, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, coğrafi işaret alabilecek bütün ürünlerle ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Divle Obruğu Tulum Peyniri'ne ilginin her geçen sene daha da arttığını vurgulayan Meral, "Buranın hayvanları, coğrafyanın bitki türleriyle beslenerek yine bu bölgenin sütleri kullanılarak bu peynir üretilmiştir. Mağaraya konulan bütün peynirlerimizi de bu kapsamda değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda hep birlikte çalışabiliriz. Üç harman köyümüzün adı da Divle olarak değiştirildi. Artık Divle köyü olarak tescillendi." diye konuştu.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan da son dönemlerde Divle Obruğu Tulum Peyniri'nin ününün dünyaya yayıldığını söyledi.

Bu peynirin artık coğrafi işaretli bir peynir olduğunu vurgulayan Alkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Coğrafi işaret çalışmaları 2 yıl sürdü. Üreticilere bu süreci anlattık. Üreticinin Divle Obruğu Tulum Peyniri üreticisi olabilmesi için üretim aşamasından satılmasına kadar belli kurallar var. Koyun bu merada yayılacak, süt burada sağılacak, deriye burada basılacak, Divle obruğunda saklanacak. Bu süreci takip ettik. Bunu uygulayan üreticilerin ürünlerine sertifika verdik. Şimdi üreticimiz bu sertifikalarla peynirlerini satabilecek. Bu sertifikası olmayan üretici peynirini Divle Obruğu Tulum Peyniri diye satamayacak."

Divle Obruğu Tulum Peyniri'nin kilogramının 70 liradan satışa çıkarılacağını belirten Alkan, bu fiyatın 120 liraya kadar da çıkabileceğini, buna rağmen vatandaşlar tarafından rağbet göreceğini kaydetti.

Tören, üreticilere sertifika verilmesiyle sona erdi.



