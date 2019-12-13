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Divan Erbil’den yeni yıla özel program
İSTANBUL(AA) - Divan Erbil, misafirleri için hazırladığı özel yılbaşı programının yanı sıra Divan kalitesini yansıtan gala gecesiyle unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor.Divan Erbil'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesinde...
Ekonomi 13.12.2019, 11:14
İSTANBUL(AA) - Divan Erbil, misafirleri için hazırladığı özel yılbaşı programının yanı sıra Divan kalitesini yansıtan gala gecesiyle unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor.
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