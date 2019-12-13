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Divan Erbil’den yeni yıla özel program

İSTANBUL(AA) - Divan Erbil, misafirleri için hazırladığı özel yılbaşı programının yanı sıra Divan kalitesini yansıtan gala gecesiyle unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor.Divan Erbil'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesinde...

Ekonomi 13.12.2019, 11:14
Divan Erbil’den yeni yıla özel program
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İSTANBUL(AA) - Divan Erbil, misafirleri için hazırladığı özel yılbaşı programının yanı sıra Divan kalitesini yansıtan gala gecesiyle unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor.

Divan Erbil'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesinde lezzet, müzik ve konforu bir araya getiren Divan Erbil, 20 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek konaklamalarda yüzde 25 indirim uyguluyor.

#Divan Erbil
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