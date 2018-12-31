Dış ticaret rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 15 milyar 529 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 89,8 azalışla 651 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasımda ayında yüzde 69,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 96'ya yükseldi.

Ocak-kasım dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artarak 154 milyar 186 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 2 azalışla 206 milyar 505 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 22,6 azalarak 52 milyar 319 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,7 olarak hesaplandı.

AB'ye ihracat arttı

Dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 49,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,8 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 430 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 983 milyon dolarla Birleşik Krallık, 871 milyon dolarla İtalya ve 855 milyon dolarla Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 566 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 391 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 107 milyon dolarla ABD izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 430 milyon 640 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 486 milyon 389 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Kasımda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 449 milyon 19 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 953 milyon 141 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8 oldu. Kasımda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,4 olarak hesaplandı.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Ayşenur Sağlam