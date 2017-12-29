Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolara ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 46,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,1 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artışla 6 milyar 983 milyon dolar oldu.

Almanya, 1 milyar 376 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi 908 milyon dolarla İngiltere, 839 milyon dolarla İtalya ve 733 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 982 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 981 milyon dolarla Çin, 1 milyar 906 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolarla İtalya izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar



Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 257 milyon 327 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 318 milyon 426 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Kasımda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 537 milyon 392 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 332 milyon 292 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.



Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1 oldu. Kasımda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,7 olarak hesaplandı.

(Bitti)



