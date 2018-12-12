Dış ticaret endeksleri açıklandı

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 29 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 3,4 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azalırken, yakıtlarda yüzde 29,3 yükseldi.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 artarken, yakıtlarda yüzde 1,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 düştü. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,9, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 31,6 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, eylülde 163,1 olan ihracat miktar endeksi, ekimde yüzde 0,8 azalarak 161,8'e düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ekim ayında 154,1 olan ihracat miktar endeksi, bu yılın ekim ayında yüzde 11,8 artarak 172,2'ye ulaştı.

Eylülde 118,8 olan ithalat miktar endeksi, ekimde yüzde 6,5 azalışla 111,1'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ekim ayında 148,1 olan ithalat miktar endeksi, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,9 azalarak 108,2'ye indi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2017'de 105,2 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,7 puan azalarak bu yılın ekim ayında 99,5'e düştü.

Muhabir: Merve Özlem Çakır