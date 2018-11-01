DİKAD Ekonomi Kadın Zirvesi

DİYARBAKIR (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Eroğlu, "Kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30'lara kadar çıkıyor." dedi.

TÜRKONFED çatısı altında faaliyet gösteren Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından düzenlenen "DİKAD 1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin ilki Diyarbakır'da başladı.

İş, siyaset ve sivil toplum dünyasının önde gelen isimlerini Diyarbakır'da bir araya getiren zirvede Doğu Anadolu bölgesinde kadın istihdamının önündeki engeller ve kadının ekonomiye katılımının artırılmasında çözüm önerileri mercek altına alınacak.



Zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkan Vekili Ali Eroğlu, bölgesel kalkınma ve kadın konularının en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu belirterek, son 3 yılda TÜRKONFED'in, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların hayatın her alanına aktif ve etkin katılımı için farkındalık yaratan projeleri hayata geçirdiğini aktardı.

Dünyanın ve Türkiye'nin, siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkelerin rekabetçiliği, ekonominin yanında toplumsal hayatta yarattığı değeri, sürdürülebilir kalkınmada etkin kullanmasıyla ölçülüyor. Bu noktada, kadının ekonomik hayata aktif katılması, ülkelerin refah seviyesini artırırken kalkınmanın da en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor. Ülkemiz son yıllarda istihdam ve iş gücüne katılımda önemli mesafeler kat etse de Avrupa Birliği ve içinde yer aldığımız G20 ülkeleriyle kıyasladığımızda kat edecek çok yolumuz olduğu görülüyor. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33’ler seviyesinde seyrederken, AB ortalaması yüzde 50."





- "Gelişmiş ekonomi ve demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçmekte"





Ali Eroğlu, son 10 yılda kadın istihdamını yüzde 7 artıran Türkiye'nin, kadınları, pozitif ayrımcılık değil tam eşitlikle, adil bir şekilde iş hayatına katması durumunda, büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratabileceğine dikkati çekti.

Dünyada iş gücünün yüzde 40'ını kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"2025'e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağı düşünülüyor. İş gücü açısından, kadın-erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 25'ine denk gelirken, kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30'lara kadar çıkıyor.

Kadınların aktif katılımı, üretim, bereket, refah ve kalkınma sağlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadının çok yönlü güçlendirilmesi, siyaset, iş ve toplumsal hayata kadınların aktif katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ülkemizin kalkınması için de olmazsa olmaz koşuldur. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçmektedir. Güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir."





- "Türkiye'de kadınların kayıt dışı çalışma oranları, erkeklere göre daha yüksek seviyede "





Eroğlu, Türkiye'de kadınların kayıt dışı çalışma oranlarının erkeklere göre daha yüksek bir seviyede bulunduğuna dikkati çekti.

Kadınları kayıt dışı çalışmaya iten en önemli etkenin eğitim seviyesi yetersizliği olduğunu ve bu sorunu ortadan kaldırmak gerektiğini dile getiren Eroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı, lise altında yüzde 53 iken, lise mezunlarında yüzde 25, meslek lisesinde yüzde 20 ve üniversite mezunlarında yüzde 4'e geriliyor. Bir kız çocuğuna verilecek eğitimin sonraki kuşaklarda hem kültürel hem zihinsel hem de ekonomik olarak mucizevi bir katkısı bulunuyor. Eğitimde okullaşma oranları ile birlikte kaliteyi artıracak politika kararları, bölgesel kalkınmayı pozitif etkilerken, ülkemizin rekabet gücünü de yükseltecektir. Her işin başı eğitimdir sözünü, eyleme geçirecek bir iradeye sahipiz."





- "380'i aşkın kadın ve gence girişimcilik eğitimi verdik"





DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, dernek olarak kadınlara verdikleri desteklere işaret ederek, bugüne dek 380'i aşkın kadın ve gence girişimcilik eğitimi verdiklerini söyledi.

Büro Elemanı Yetiştirme Programı, Konfeksiyon Elemanı Yetiştirme Programları ile de kadınların istihdam sahalarına kazandırılması adına çalışmalar yaptıklarını anımsatan Aktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın istihdamı konusunda maalesef bölge olarak Türkiye ortalamasının çok altındayız. Türkiye'de kadın istihdamımız yüzde 32-33'ler düzeyindeyken, TRC2 olarak ifade edilen Şanlıurfa-Diyarbakır ili bölgesinde yüzde 22 ile karşı karşıyayız.

Kadın girişimciliğinde, kadın istihdamında en yüksek katkıyı sağlayan eğitim düzeyi. Türkiye'de üniversite mezunu kadınlarımızın iş dünyasına katılım oranları yüzde 72'lerde. TRC2 Bölgesinde bu oran yüzde 50'lerde. Kadının iş dünyasının kazandırılması konusunda önündeki en büyük engel olan eğitime ulaşma sıkıntısı ve kadınlarımızın geleneksel aile yapısı sorununu, yapıcı çözüm önerilerimizle aşmayı hedefliyoruz."



