DİKAD Ekonomi Kadın Zirvesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından gerçekleştirilen, "Diyarbakır'da Kadın Girişimciliğinin Durumu Saha Araştırması" sonuçlarına göre, 2012'den bugüne kadar ilde 501 kadın kendi işini kurdu.

DİKAD tarafından bu sene ilki düzenlenen "1. Ekonomi Kadın Zirvesi" kapsamında "Diyarbakır'da Kadın Girişimciliğinin Durumu Saha Araştırması" sonuçları paylaşıldı.

Sonuçlara ilişkin bilgi veren DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, araştırmanın KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış 550 kadın ile görüşülerek yürütüldüğünü, görüşmelerin anket, yarı yapılandırılmış mülakat ve odak grup görüşmesi şeklinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Aktar, 2018 yılında Diyarbakır'da bin 916 erkek ve bin 249 kadının KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aldığını belirterek, 2010-2018'de söz konusu eğitimi alan kişilerin yüzde 36'sını kadınların oluşturduğunu söyledi.

2012'den bugüne kadar Diyarbakır'da işini kuranların 501'inin kadın bin 139'unun erkek olduğunu bildiren Aktar, şu bilgileri verdi:

"Eğitim alıp işini kuranların yüzde 31'ini kadınlar oluşturuyor. Diyarbakır'da KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası ile HİBE başvurusunda bulunmuş kişilerin yüzde 96'sı olumlu yanıt almış. KOSGEB Verilerine göre, Diyarbakır'da bu sertifika ile işyeri açanların ilk 2 yıl içindeki zorunlu takip sürecinde, yüzde 92'si işyerini faal tutabilirken, yüzde 8'i kapatmakta.

Girişimci kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunları sorduğumuzda, yüzde 25'inden ev işi, çocuk bakımı ve işi beraber yürütmek yanıtını aldık. Arkasından yüzde 14 ile maddi sıkıntılar, yüzde 13 ile anlayışsızlıkla karşılanmak geldi. Yaptığımız araştırmada kadınların yüzde 42'si gelecek beklentisini ise 'Kendi iş yerini kurmak' olarak açıkladı."