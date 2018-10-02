"Dijital eğitim"de Netkent-Turkcell iş birliği

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital üniversite dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacak. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor." dedi.

Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent) ile Turkcell arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Netkent derslerine 15 Ekim'de Turkcell'in sağladığı altyapı ile başlayacak.

Hayata geçirilen "Lifecell Netkent" tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunulacak. Proje ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacının Turkcell tarafından karşılanması planlanırken, öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolay şekilde erişebilecek.

Netkent ile Turkcell arasında gerçekleşecek iş birliğinin detayları Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Dijital üniversitenin dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacağın belirten Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerektiğini söyledi.

Terzioğlu, bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent ile yapılan iş birliğinin önemine dikkati çeken Terzioğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora değin birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük etmiştik. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. İnanıyoruz ki onlar da üniversitelerinin kendilerine sunduğu bu eşsiz fayda ile okullarını en iyi şekilde bitirerek, ülkemizin dijitalleşme yolculuğundaki yerlerini alacaklar. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz."





- "Dünyada eğitimde değişim ve dönüşüm devam ediyor"





Endüstri 4.0'ın önemine dikkati çeken Terzioğlu, önümüzdeki 3 sene içinde yaşanacak en büyük değişimi, "Dijitalleşmenin sektör sektör uygulamaya geçmesi." olarak açıkladı.

KOBİ'lerden ulaşım sektörüne, spordan akıllı şehirlere, akıllı hastanelerden diğer tüm alanlara nüfuz edecek dijitalleşmenin hayata girmeye başlayacağını söyledi.

Terzioğlu eğitiminden bunların içinde olduğunu dile getirerek, "Dünyada eğitimde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bu iş iş birliği sayesinde, insanların yaştan bağımsız eğitim almasını, ikinci üniversite derecesini almasının yolunu açacağız. Bu imkanla Netkent öğrencileri, Netkent videolarına erişirken, ilave internet ücreti ile karşı karşıya kalmayacak. Bu iş birliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki eğitim sistemini bir aşama daha ileriye götürdüğüne inanıyorum." ifadelerini kullandı.









- "İkinci bir eğitim şart"





Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart, kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk.

Kimsenin bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyecek. İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında."

Kahraman, diğer taraftan üniversiteye girenlerin bölümlerinden mutsuz olduklarını söyledi.

Mezuniyet alanlarıyla çalışma alanları arasında artık çok küçük bir ilişki bulunduğunu bildiren Kahraman, "İnsanlara diledikleri eğitimi alarak hayallerini yaşatmak fırsatını vermek bir sorumluluktur. Onlara ve herkese Netkent'i sunuyoruz." dedi.





- "Lifecell Netkent" dijital paketi





Toplantıda verilen bilgiye göre, eğitime destek olan "Lifecell Netkent" dijital paketi içinde öğrencilerin kullanacakları aylık 3G+3GB (Saat 22.00-06:00 arası geçerli) toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor.

Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak.

Pakette bulunan BiP'te her yöne geçerli 1000 dakika sayesinde öğrenciler sabit yönler de dahil tüm konuşmaları rahatça yapabilecek.

Dersten arta kalan vakitlerinde müzik dinlemek isteyen öğrenciler ise pakette bulunan ve 5GB internetiyle gelen fizy, 5GB ayrı internetiyle tanımlanan Dergilik gibi uygulamaları kullanacak.

Netkent öğrencilerinin, ücretsiz sunulan bu tarifeden faydalanmaları için Turkcell Netkent BiP kanalını girerek kayıt olmaları yeterli olacak. Turkcell müşterisi olmayan öğrencilere ise istemeleri halinde yeni Turkcell hatları kurye ile adreslerine gönderilecek.



