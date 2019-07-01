Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet döneminin başladığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemlerin daha kolay, hızlı ve güvenli yapılabileceği kaydedildi.
Doğan, e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan elektrik abonelerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını kaydetti.
Ayrıca sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri, müşterilerin ikamet adreslerine gönderdiklerini aktaran Doğan, müşterilerin tüketim faturalarına eklenecek güvence bedelini de taksitli olarak ödeyebileceğini belirtti.