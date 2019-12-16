Son Dakika

Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik...

Ekonomi 16.12.2019, 11:01
Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı
banner230

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Irak sınırındaki 2 bin 250 rakımlı Düğün Dağı askeri üs bölgesine enerji taşıyan, ancak olumsuz hava koşuları nedeniyle kopan yüksek gerilim hattını onararak, buradaki askerleri elektriksiz bırakmadı.

Gülyazı taburuna bağlı üs bölgesinde bulunan ve sınır güvenliğini sağlayan askeri birliğin elektriksiz kalmaması için harekete geçen ekipler, karla kaplı arazide çalışma yürüterek kopan hattı yeniledi.

Askeri üs bölgesindeki elektrik trafolarını kontrol eden ekipler, askeri birliğe yeniden elektrik enerjisi sağladı.






#Dicle EDAŞ #Dicle elektrik
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:46
Öğle 12:42
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@