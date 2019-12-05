Son Dakika

Dicle Elektrik "genç mühendisler" ile buluştu

ANKARA - Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Türkiye'de en fazla mühendis çalıştıran şirketler arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karagüzel, 5 Aralık Dünya Mühendisler...

Ekonomi 05.12.2019, 16:49
Dicle Elektrik
banner230

ANKARA - Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Türkiye'de en fazla mühendis çalıştıran şirketler arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karagüzel, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Genç Mühendisler Sanayicilerle Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, şirket bünyesinde 530 elektrik mühendisini istihdam ettiklerini bildirdi.

Karagüzel, şirketlerinin Dicle Üniversitesi iş birliğiyle "İntörn Mühendislik" programını hayata geçirdiğini anımsatarak, bu kapsamda çok sayıda mühendisin Dicle Elektrik bünyesinde çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Türkiye genelinde en fazla mühendis çalıştıran şirketlerden biri olduklarına işaret eden Karagüzel, "Bu mühendislerin 84'ü Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. Ayrıca Dicle Üniversitesi'nden mezun olan 386 personelimiz daha var. Bunların da çoğunluğu tekniker. Bu gurur verici bir tablo. Biz çalışkan, talepkar ve dürüst olan daha fazla mühendisle çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


#Dicle elektrik #Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel #Dicle Üniversitesi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@