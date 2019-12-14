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Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan enerji borcunu ödemeyen çiftçilere...
Ekonomi 14.12.2019, 12:30
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.
Bu sayede, borcu nedeniyle elektriği kesilen tarımsal sulama aboneleri, ana hattan "kanca atmak" ve benzeri kaçak yollarla elektrik kullanamayacak.
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