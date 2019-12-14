Son Dakika

Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan enerji borcunu ödemeyen çiftçilere...

Ekonomi 14.12.2019, 12:30
Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek
banner230

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan enerji borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeme kararı aldı. Bu karardan enerji borcu bulunmayan çiftçilerin etkilenmemesi için ilk etapta 100 jeneratör kurularak, söz konusu abonelerin elektrik ihtiyaçları giderilecek.

Bu sayede, borcu nedeniyle elektriği kesilen tarımsal sulama aboneleri, ana hattan "kanca atmak" ve benzeri kaçak yollarla elektrik kullanamayacak.

#Dicle elektrik #Dicle Elektrik Dağıtım AŞ #elektrik kesintisi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@